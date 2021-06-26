Вылет Франции с Евро и проход Испании, два диких камбэка, 2 млрд рублей в кредит для «Локо», ЛГБТ-повязки Кейна и Нойера и другие новости футбола

1. Это был, возможно, лучший день в истории Евро. Франция вылетела от Швейцарии в 1/8 финала, уступив в серии пенальти – 4:5: решающий удар с точки не реализовал Килиан Мбаппе. Швейцарцы героически отыгрались с 1:3 в основное время, забив на 81-й и 90-й минутах, и вышли в 1/4 финала чемпионата Европы впервые в истории, на ЧМ на этой стадии играли аж в 1954-м.

Испания прошла Хорватию (5:3). Матч начался с комичного автогола испанцев имени Педри и вратаря Унаи Симона. Затем Испания забила три мяча и уверенно вела дело к победе. Но Хорватия совершила невероятный камбэк, забив на 85-й и 92-й минутах. Однако в дополнительное время испанцы все же дожали соперника – победный гол забил Альваро Мората!

В четвертьфинале Евро-2020 в Санкт-Петербурге 2 июля сыграют сборные Испании и Швейцарии.

2. «Локомотив» получил 2 млрд рублей в кредит от банка ВТБ.

3. Кубок Америки. Аргентина разгромила Боливию (4:1), Месси сделал первый дубль за сборную за 2 года и побил рекорд Маскерано по матчам в ее составе. Уругвай одолел Парагвай за счет единственного мяча Кавани с пенальти.

На турнире стали известны пары 1/4 финала, Аргентина сыграет с Эквадором, Бразилия – с Чили.

4. «Барселона» к гей-прайду поставила эмблему на радужном фоне на заставку в соцсетях. Харри Кейн и Мануэль Нойер наденут ЛГБТ-повязки на матч Англия – Германия.

5. Возле дома Рафаэля Бенитеса, который близок к назначению в «Эвертон», появился баннер: «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Кажется, экс-тренеру «Ливерпуля» не очень там рады.

6. Выступление Станислава Черчесова и заседание технического комитета РФС после вылета сборной с Евро перенесли на неопределенный срок.

7. Усман Дембеле пропустит четыре месяца, хавбек «Барсы» перенес операцию на бедре. Эден Азар из «Реала» получил 7-ю травму за сезон, 6 из них – мышечные.

8. Трансферы. Воспитанник «Спартака» вратарь Антон Митрюшкин перешел в дрезденское «Динамо», клуб вернулся во вторую Бундеслигу. «Бавария» интересуется Серхио Рамосом, переход маловероятен из-за адаптации и языка. «Милан» еще раз арендует Браима с правом выкупа за 25 млн евро, «Реал» сможет вернуть его за 30-31 млн. «Краснодар» интересуется хавбеком «Фенербахче» Пелкасом. «Барселона» продаст Фирпо в «Лидс» за 15 млн евро.

9. Министр спорта Франции порекомендовала болельщикам не ехать в Санкт-Петербург на 1/4 финала Евро из-за ситуации с коронавирусом. Теперь и не придется.

Цитаты дня:

Андрей Канчельскис: «Россия – худшая команда Евро, зато тренер – орденоносец, а играют одни заслуженные мастера спорта»

Криштиану Роналду: «Португалия сделала все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Мы вернемся сильнее»

Иан Райт: «Штрафные Роналду – что-то вроде мифа. Он подходит к мячу, и ничего не происходит»

Килиан Мбаппе: «Прошу прощения за этот пенальти. Я провалился. Будет трудно уснуть»

Гари Линекер: «Возможно, лучший день футбола, что я видел»

Роналду – Куртуа: «Везунчики, а? Мяч не хотел идти в ворота»