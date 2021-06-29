Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может вернуться в сборную России.
По информации «Бизнес Online», 50-летний специалист является одним из кандидатов, которых рассматривает РФС.
Слуцкий уже работал в сборной России с 2015 по 2016 год. Он покинул команду после неудачного выступления на Евро-2016.
Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что отставка Станислава Черчесова, который сейчас тренирует сборную России, вполне реальна.
Технический комитет РФС сегодня признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, но выразил ему доверие.
Будущее Черчесова будет определено в ближайшее время на заседании исполнительного комитета РФС.