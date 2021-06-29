Главный тренер может вернуться в сборную России.

По информации «Бизнес Online», 50-летний специалист является одним из кандидатов, которых рассматривает .

Слуцкий уже работал в сборной России с 2015 по 2016 год. Он покинул команду после неудачного выступления на .

Ранее инсайдер сообщил, что отставка , который сейчас тренирует сборную России, вполне реальна.

Технический комитет РФС сегодня признал неудовлетворительной работу Черчесова на , но выразил ему доверие.

Будущее Черчесова будет определено в ближайшее время на заседании исполнительного комитета РФС.