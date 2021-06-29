Слуцкий – один из кандидатов РФС на пост главного тренера сборной России («Бизнес Online»)

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может вернуться в сборную России.

По информации «Бизнес Online», 50-летний специалист является одним из кандидатов, которых рассматривает РФС.

Слуцкий уже работал в сборной России с 2015 по 2016 год. Он покинул команду после неудачного выступления на Евро-2016.

Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что отставка Станислава Черчесова, который сейчас тренирует сборную России, вполне реальна.

Технический комитет РФС сегодня признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, но выразил ему доверие.

Будущее Черчесова будет определено в ближайшее время на заседании исполнительного комитета РФС.

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