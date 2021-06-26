На матчи ЦСКА будут пускать по QR-коду

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ЦСКА обратился к болельщикам по поводу доступа на матчи в новом сезоне РПЛ.

«Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что свободная продажа абонементов, как и было запланировано, стартует завтра.
 
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода.

Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент.

Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне», – говорится в сообщении армейцев.

Ранее в Москве запретили спортивные мероприятия с присутствием более 500 человек. При допуске только участников с QR-кодами отграничения отменяются.

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