Партнеры РФС недовольны Черчесовым. Они считают, что некоторые слова тренера портят их имидж

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС Евро-2020 Спорт-Экспресс Футбол

Партнеры РФС в разговорах с руководством организации выражают недовольство главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, утверждает «Спорт-Экспресс».

В частности, им не понравились высказывания специалиста после матча с Данией. Они считают, что это негативно сказывается на имидже организации и, следовательно, на них.

Это может отразиться на перспективах Черчесова в ходе обсуждения его будущего на внеочередном исполкоме РФС, который может пройти на следующей неделе.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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