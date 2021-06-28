Партнеры РФС недовольны Черчесовым. Они считают, что некоторые слова тренера портят их имидж

Партнеры РФС в разговорах с руководством организации выражают недовольство главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, утверждает .

В частности, им не понравились высказывания специалиста после матча с Данией. Они считают, что это негативно сказывается на имидже организации и, следовательно, на них.

Это может отразиться на перспективах Черчесова в ходе обсуждения его будущего на внеочередном исполкоме РФС, который может пройти на следующей неделе.

на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).