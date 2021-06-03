«Ювентус» хочет подписать Жезуса. Если Роналду уйдет в «ПСЖ», то клуб может забрать Икарди

«Ювентус» намерен приобрести нападающего, если Криштиану Роналду решит покинуть клуб.
Если португалец захочет уйти из «Ювентуса», клуб попробует приобрести форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Это основной вариант, который представил руководству «Юве» новый главный тренер команды Массимилиано Аллегри.
Футболист хочет присоединиться к клубу. Однако в случае, если Роналду останется в «Юве», переход Жезуса вряд ли состоится.
Бразилец не входит в планы Пепа Гвардиолы, тренер готов расстаться с ним ради приобретения нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, пишет La Gazzetta dello Sport.
Если же Роналду решит перейти в «ПСЖ», то «Ювентус» может подписать нападающего парижан Мауро Икарди. Аллегри считает, что аргентинец станет хорошим усилением для команды. «Юве» уже давно проявляет интерес к этому форварду.
Еще один вариант усиления атаки для «Ювентуса» – приглашение форварда «Фиорентины» Душана Влаховича. Однако эта сделка обойдется клубу примерно в 60 млн евро.
Кроме того, итальянский клуб намерен продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой. Срок его действующего соглашения истекает в следующем году. Аллегри считает, что аргентинец станет центральной фигурой проекта вне зависимости от решения Роналду.