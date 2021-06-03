«Ювентус» хочет подписать Жезуса. Если Роналду уйдет в «ПСЖ», то клуб может забрать Икарди

«Ювентус» намерен приобрести нападающего, если решит покинуть клуб.

Если португалец захочет уйти из , клуб попробует приобрести форварда Габриэла Жезуса. Это основной вариант, который представил руководству «Юве» новый главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Футболист хочет присоединиться к клубу. Однако в случае, если Роналду останется в «Юве», переход Жезуса вряд ли состоится.

Бразилец не входит в планы Пепа Гвардиолы, тренер готов расстаться с ним ради приобретения нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, пишет La Gazzetta dello Sport.

Если же Роналду решит перейти в , то «Ювентус» может подписать нападающего парижан Мауро Икарди. Аллегри считает, что аргентинец станет хорошим усилением для команды. «Юве» уже давно проявляет интерес к этому форварду.

Еще один вариант усиления атаки для «Ювентуса» – приглашение форварда «Фиорентины» Душана Влаховича. Однако эта сделка обойдется клубу примерно в 60 млн евро.

Кроме того, итальянский клуб намерен продлить контракт с нападающим . Срок его действующего соглашения истекает в следующем году. Аллегри считает, что аргентинец станет центральной фигурой проекта вне зависимости от решения Роналду.