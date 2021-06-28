Экс-тренер «Вулвс» Нуну возглавил «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту главным тренером клуба.
Экс-тренер «Вулверхэмптона» подписал контракт до 2023 года.
Португалец покинул «Вулвс» в мае этого года, проработав в клубе четыре сезона.
«Тоттенхэм», которым в минувшем сезоне руководили Жозе Моуринью и Райан Мэйсон, занял 7-е место в таблице АПЛ. Вулверхэмптон» стал 13-м.
😁 #WelcomeNuno pic.twitter.com/YhPNTjqfsm— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2021
«Тоттенхэм» берет менеджера, который привел Роналду в «Ювентус». Паратичи плохой продавец и стратег, но редко ошибается в талантах