Экс-тренер «Вулвс» Нуну возглавил «Тоттенхэм»

объявил о назначении главным тренером клуба.

Экс-тренер подписал контракт до 2023 года.

Португалец покинул «Вулвс» в мае этого года, проработав в клубе четыре сезона.

«Тоттенхэм», которым в минувшем сезоне руководили Жозе Моуринью и Райан Мэйсон, занял 7-е место в таблице АПЛ. Вулверхэмптон» стал 13-м.

«Тоттенхэм» берет менеджера, который привел Роналду в «Ювентус». Паратичи плохой продавец и стратег, но редко ошибается в талантах