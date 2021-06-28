Экс-тренер «Вулвс» Нуну возглавил «Тоттенхэм»

Теги премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту Футбол

«Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту главным тренером клуба.

Экс-тренер «Вулверхэмптона» подписал контракт до 2023 года.

Португалец покинул «Вулвс» в мае этого года, проработав в клубе четыре сезона.

«Тоттенхэм», которым в минувшем сезоне руководили Жозе Моуринью и Райан Мэйсон, занял 7-е место в таблице АПЛ. Вулверхэмптон» стал 13-м.

«Тоттенхэм» берет менеджера, который привел Роналду в «Ювентус». Паратичи плохой продавец и стратег, но редко ошибается в талантах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья