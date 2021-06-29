«Увольнение Черчесова не обсуждалось. Говорили, что нужно лучше готовить игроков». Гаджиев о заседании техкома

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев прокомментировал итоги заседания, на котором обсуждалось выступление сборной России на Евро-2020.

«Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучших игроков – только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше.

Присутствовал и тренер молодежной сборной. Была его оценка готовности отдельных игроков, с которыми он работает. Позиция примерно такая же, что мы проигрываем большинству стран в подготовке футболистов», – сказал Гаджиев.

«Основная проблема – уровень игроков. Плюс не было самоотдачи, как на ЧМ, Черчесов это тоже отметил». Техком РФС об итогах Евро

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