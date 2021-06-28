Техком РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, но выразил ему доверие

Технический комитет РФС дал оценку работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Работа тренера на была признана неудовлетворительной, однако технический комитет выразил доверие главному тренеру сборной.

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», – сообщил Михаил Гершкович.

57-летний специалист возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

В марте прошлого года продлил контракт с Черчесовым до 30 декабря 2022 года.