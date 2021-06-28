Техком РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, но выразил ему доверие

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Технический комитет РФС дал оценку работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Работа тренера на Евро-2020 была признана неудовлетворительной, однако технический комитет выразил доверие главному тренеру сборной.

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», – сообщил Михаил Гершкович.

57-летний специалист возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

В марте прошлого года РФС продлил контракт с Черчесовым до 30 декабря 2022 года.

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