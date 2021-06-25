Бельгия выбила Португалию и вышла на Италию, Нидерланды вылетели, Путин поручил помочь Катару и другие новости

1. Бельгия выбила Португалию в 1/8 финала Евро – все решил удар Торгана Азара. Следующий соперник – Италия. Матч пройдет 2 июля в Мюнхене. Пока не ясно, сыграют ли де Брюйне и Азар-старший, оба получили повреждения.

В воскресенье у португальцев был огромный перевес по ударам. Бельгийцы владели мячом меньше 50% времени. Роналду пару раз бил со штрафных, но это не обернулось голом, и теперь у него 28 холостых попыток на Евро! Капитан с досады швырнул повязку на газон после поражения.

2. Чехия сотворила сенсацию – уверенно обыграла Нидерланды (2:0), не позволив сопернику пробить в створ своих ворот! Российский арбитр Карасев при помощи ВАР на 55-й минуте удалил защитника де Лигта, который в борьбе с форвардом Шиком поскользнулся и рукой откинул мяч, сорвав выход соперника один на один с кипером.

Теперь в 1/4 финала чехи сыграют с Данией 2 июля в Баку.

3. Путин поручил правительству РФ помочь в подготовке и проведении ЧМ-2022 в Катаре. Мишустин и Левитин будут докладывать президенту.

4. На Кубке Америки Бразилия и Эквадор сыграли вничью, Венесуэла потерпела поражение от Перу. В группе В подведены итоги. Бразилия, Перу, Колумбия и Эквадор вышли в 1/4 финала, Венесуэла вылетела.

5. На матче ЛФЛ в Москве умер футболист. «Его не было в заявке, подставной игрок. Произошло примерно то, что и с Эриксеном», – так сказал президент лиги Смирнов. Товарищ игрока опроверг эти слова и заявил, что одной из причин трагедии стало отсутствие медработника. Член РФС обратился в прокуратуру.

6. Кокорин хочет остаться в «Фиорентине» и побороться за место в составе, решение по нему примет новый тренер. Пост, видимо, займет Итальяно из «Специи».

7. «Барселона» может объявить о продлении контракта с Месси на 2 года на следующей неделе. Кроме того, клуб может продать Гризманна и готов разорвать контракт с Умтити, если тот откажется уйти. «Ницца» выкупила Тодибо у «блауграны» за 8,5+7 млн евро.

«Реал» больше никого не подпишет летом, если не получится взять Мбаппе или Холанда.

«МЮ» хочет купить Камавинга, но его приоритет – «ПСЖ». А парижский клуб заплатит 60+10 млн евро за Хакими, медосмотр – на следующей неделе.

«Бавария» отдала Нюбеля «Монако» в аренду на два года и подписала Ульрайха.

8. Защитник «Наполи» Калиду Кулибали купил две машины скорой помощи для больниц Сенегала в честь своего 30-летия. Респект!

9. Экс-вратарь сборной Германии Рене Адлер запустил приложение для поиска новых клубов: «Я называю это тиндером для игроков».

10. Сборной Англии адресовали 2114 оскорбительных твитов в дни игр Евро, 102 – расистские. Больше всего – в адрес Кейна и Стерлинга.

Далее цитаты.

Сантуш о вылете с Евро: «Бельгия пробила 6 раз, а мы – 29. Нет слов. Игроки плачут»

Рой Кин о Жоау Феликсе: «Этот парень самозванец. На месте Роналду я бы гонялся за ним в раздевалке»

Сантуш о Роналду: «Он бился и был настоящим капитаном, забил 5 голов»

Али Даеи: «На самом деле я забил 111 голов, но это не имеет значения. Роналду достоин рекорда, он забьет гораздо больше»

Франк де Бур: «Нидерланды доминировали до удаления. Чехи после гола стали играть как им нужно»

Талалаев о матче с Данией: «Соболев привык падать и кричать, что это пенальти, – и его дают. В топ-5 лиг получил бы желтую за симуляцию»

Карпин о сборной России: «Туда абсолютно не хочу, ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом», там есть тренер»

Гарет Бэйл: «Буду выступать за Уэльс, пока не перестану играть в футбол. Думаю, мы выйдем на ЧМ-2022»

Роман Широков: «Не вижу причин оставлять Черчесова. Сборная разве прогрессирует?»

Познер об интервью с Черчесовым: «Я бы хотел, но он не придет. После ЧМ он приходил всеобщим любимцем, сегодня все по-другому»