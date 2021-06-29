«Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости». Вратарь сборной Украины Бущан после победы над Швецией

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан поделился эмоциями после победы над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

– Перед матчем казалось, что футболисты сборной очень переживают за результат матча с Австрией. Камень с плеч после победы?

– Это давление мы придумали себе сами. Чувствовали поддержку болельщиков, поэтому были обязаны отдать все силы ради победы.

– Новая схема пришла в голову в последний момент? Или целенаправленно планировалась в период между матчами с Австрией и Швецией?

– Как только узнали, что соперником будет Швеция – начали ее готовить. Мы так же играли против Франции в квалификации ЧМ.

– Какое первое чувство? Гордость за страну? Поделитесь эмоциями.

– Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости.

– Готовились подсознательно к серии пенальти?

– Был уверен, что команда додавит. Но у меня был секрет – я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить.

– Игроки Швеции намекнули, что на результат повлияли детали – штанга, перекладина и так далее. Украине повезло?

– У нас тоже была штанга. Тоже было много моментов у ворот Ольсена, но мы не смогли их реализовать. Мы контролировали игру и допускали минимум ошибок.

После всего, что было в группе – сегодня футбольный бог за нас, – сказал Бущан.

Эйфория Украины от первого в истории выхода в четвертьфинал Евро. Экстаз на поле, танцы в раздевалке