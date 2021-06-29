Ужесточение лимита на легионеров не обсуждалось на заседании техкома РФС

Вопрос изменения или отмены лимита на легионеров на сегодняшнем заседании технического комитета не обсуждался.

Об этом сообщил член техкома . О желании ужесточить лимит по итогам заседания рассказал .

С 2019 года в РПЛ действует лимит на легионеров «8+17» – в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранных футболистов.

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