Черчесов попросил перенести 6-й тур РПЛ из-за матча с Хорватией в отборе ЧМ-2022

Технический комитет планирует обратиться к исполкому с просьбой внести изменения в календарь РПЛ.

Речь идет о возможном переносе матчей 6-го тура, в котором состоится игра между и .

Об этом попросил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в связи с тем, что 1 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2022 против .

Игры 6-го тура запланированы на 28 и 29 августа.

«Основная проблема – уровень игроков. Плюс не было самоотдачи, как на ЧМ, Черчесов это тоже отметил». Техком РФС об итогах Евро

Техком РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, но выразил ему доверие

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете