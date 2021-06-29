Черчесов попросил перенести 6-й тур РПЛ из-за матча с Хорватией в отборе ЧМ-2022

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Технический комитет планирует обратиться к исполкому РФС с просьбой внести изменения в календарь РПЛ.

Речь идет о возможном переносе матчей 6-го тура, в котором состоится игра между «Зенитом» и ЦСКА.

Об этом попросил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в связи с тем, что 1 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

Игры 6-го тура РПЛ запланированы на 28 и 29 августа.

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