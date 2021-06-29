Зеленский – сборной: «Сегодня не было вас и нас, а была Украина. Команда, в которой более 40 млн человек»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход сборной в 1/4 финала Евро-2020.

«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: «Мы болели за вас всей душой, благодарим вас от всего сердца, гордимся вами всей страной».

Но какое же большое счастье написать это именно после победы. И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро. Сегодня не было вас и нас, сегодня были мы – Украина. Команда, которая насчитывает более 40 миллионов.

От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда – Украина. Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи.

Украина, которая побеждает. И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!» – приводит слова Зеленского украинская Tribuna.com.

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