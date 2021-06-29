Счастье сборной Украины, Англия выбила Германию, Черчесова могут уволить, де Бур ушел из сборной Нидерландов, Федуна ввели в заблуждение и другие новости

1. Известны все четвертьфиналисты Евро-2020 – последние две путевки достались Англии и Украине! Англичане с немцами традиционно едва не отправили в сон в первом тайме, но после перерыва вновь затащил Стерлинг, а затем точку поставил Кейн, наконец-то забивший на этом турнире. Команда Саутгейта по-прежнему не пропускает, точно так же английская сборная начинала победный ЧМ-1966. К слову, это первая победа «трех львов» над Германией на крупном турнире после того финала. Немцы же наверняка не так хотели попрощаться с Йоахимом Левом. Германия впервые с 2004-го пролетела мимо 1/4 финала Евро, а такого, что команда дважды подряд выбыла, не пробившись в восьмерку сильнейших, вообще никогда раньше не было.

2. Украинцы в самой концовке овертайма дожали Швецию благодаря голу Довбика, для которого это дебютный забитый мяч за национальную команду. Впервые украинская сборная добралась до столь поздней стадии на Евро, до этого был лишь четвертьфинал ЧМ в 2006-м – тогда капитаном был нынешний тренер команды Андрей Шевченко. Зинченко оформил гол+пас и стал лучшим игроком матча, у Ярмоленко очередное результативное действие на турнире. Свою роль сыграло и удаление шведа Даниэльссона, грубо сыгравшего против Беседина, хотя даже эта, казалось бы, стопроцентная красная карточка кому-то показалась спорной.

3. Нобель Арустамян сообщил, что увольнение Станислава Черчесова из сборной России вполне реально. Решение могут принять совсем скоро на внеочередном исполкоме РФС. Тем временем депутат Мосгордумы предложил Дюкову отправить наших сборников на стажировку в ГБУ Жилищник.

4. Не дожидаясь никаких исполкомов, Франк де Бур ушел с поста главного тренера сборной Нидерландов. Причина проста – неудачное выступление на Евро. А вот Дидье Дешам, похоже, пока остается.

5. Федун сообщил суду, что подписал допсоглашение о выплатах Газизову, потому что его ввели в заблуждение. Представитель «Спартака» заявила, что экс-гендиректор просит чересчур много.

6. Мало проблем у Федуна, так еще и родной «Спартак» в первом матче при Витории уступил «Нефтчи» на сборе в Австрии.

7. Не успел Карло Анчелотти вернуться в «Реал», испанская налоговая свалилась на него из-за долгов 6-летней давности.

8. Трансферы. «Зенит» готов продать Дриусси за 7 млн евро, аргентинцем интересуется «Кальяри». «МЮ» должен согласовать трансфер Санчо на этой неделе. ЦСКА и «Краснодар» претендуют на форварда «Ривера» Борре. «Лейпциг» заплатит 23 млн евро плюс бонусы за лучшего бомбардира «Айнтрахта» Андре Силву. «Барса» расторгла контракт с Матеусом, продала де ла Фуэнте в «Марсель» и включилась в борьбу за Спинаццолу, который также интересен «Реалу» и «ПСЖ».

9. У матери Рабьо был конфликт с родственниками Погба и Мбаппе после матча Франция – Швейцария прямо на трибуне.

10. Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов» до 2024 года. «Сочи» заключил новые соглашения с Нобоа, Джанаевым и еще четырьмя игроками.

11. Глава «Локо» Плутник ведет переговоры с Рангником о приходе спортивным директором. Леонченко видит в этой роли Самедова.

Цитаты дня

Андрей Шевченко: «Команда заслужила любовь Украины своей игрой и отдачей»

Лев о вылете от Англии: «Вера и надежда у нас были. В таких матчах нужно реализовывать моменты, мы свои не реализовали»

Моуринью о вылете Франции: «Провал. Веселиться нужно после игры, а не во время»

Туре об «Ахмате»: «Смогу сделать вклад в развитие футбола в Чечне. Мне важно, как на меня будет смотреть глава республики»

Семин о матче России и Украины: «Обязательно нужно сделать, если это реально. Игроки с удовольствием примут участие»

Натхо о Головине: «Во всем российском футболе нет никого близко похожего по уровню. Человек с огромнейшим потенциалом»

Сергей Карасев: «К судьям в России всегда будут относиться не очень. Мы все судить умеем. Но еще мы – живые люди»

Сергей Семак: «Россия неплохо смотрелась с датчанами. Они оказались более удачливыми по первому тайму»