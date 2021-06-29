Месси стал свободным агентом. Срок его контракта с «Барселоной» истек

Срок контракта форварда с «Барселоной» истек.

Формально 1 июля в 01:00 по московскому времени (00:00 по испанскому) аргентинец стал свободным агентом.

Сообщалось, что стороны договорились о подписании нового контракта сроком до 2023 года, однако о продлении сотрудничества все еще не объявили официально.

Появлялась информация, что «Барса» обсуждает финансовые детали контракта с и налоговой инспекцией, чтобы избежать проблем в будущем.

Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Он дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.

В минувшем сезоне 34-летний Месси забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги.

Сейчас Лионель выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.

Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня. Лео и Лапорта все же договорятся?