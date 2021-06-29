Замгендиректора «Первого канала» Клейменов вошел в совет директоров «Спартака»

Заместитель генерального директора, руководитель дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов стал новым независимым членом совета директоров «Спартака».

Решение было принято общим собранием акционеров московского клуба.

Клейменов будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

«Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении.

Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере», – прокомментировал приглашение в Клейменов.