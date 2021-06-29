Алан Ширер: «У Англии никогда не будет лучшей возможности выиграть Евро, чем сейчас»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался после победы национальной команды над Германией (2:0) в 1/8 финала .

«Я бы сказал, что у нас хорошая сетка. У Англии никогда не будет лучшей возможности выиграть Евро, чем сейчас.

Они сыграли на . Знаю, что следующий матч пройдет на выезде, но если сборной Англии повезет дойти до финала, то это будет значить, что команда провела на «Уэмбли» шесть матчей. Нельзя просить о большем, когда на этом стадионе такая атмосфера. Болельщики прямо за игроками, и футболисты отвечают им своими эмоциями.

Если бы соперников по сетке можно было выбирать, то они были бы такими, как сейчас. Перед матчем было много разговоров, что мы не сможем пройти далеко, так как нам придется играть с Францией, Португалией или кем-то еще.

Нужно подождать и посмотреть, что произойдет. Мы обыграли Германию и сделали это в очень впечатляющем стиле», – сказал Ширер для ВВС.

В 1/4 финала Евро-2020 соперником англичан станет сборная Украины.

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