Член техкома Игнатьев о Черчесове: «Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше»

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев после заседания прокомментировал выступление сборной России на .

«Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше. Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой.

Главный тренер сборной дал детальную и развернутую картину подготовки нашей команды к чемпионату Европы. Было рассказано о каждом тренировочном дне сборов, направленности и насыщенности тренировочных занятий. Главный тренер делал акцент на возможностях команды игры в обороне, атаке и переходной фазе.

Много разговоров было о специальных вопросах – как готовились команды к конкретным матчам. Были детализированы некоторые проблемы в физической подготовке отдельных игроков. Это был профессиональный разговор. В целом мне все понравилось. Станислав Саламович сделал хороший доклад, изложил все мысли на бумагу», – сказал Игнатьев.

«Основная проблема – уровень игроков. Плюс не было самоотдачи, как на ЧМ, Черчесов это тоже отметил». Техком РФС об итогах Евро

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