Массимо Каррера: «Тренировать сборную России было бы большой гордостью и профессиональным успехом»

Бывший главный тренер ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России.

«Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом.

В Москве и в России у меня было прекрасное время. Это был поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и моей семье очень понравилось в России.

Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера в клубе.

Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры», – сказал Каррера.

После «Спартака», с которым он выигрывал чемпионат России, итальянец возглавлял АЕК и «Бари».

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