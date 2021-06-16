«Эвертон» объявил о назначении Бенитеса. Экс-тренер «Ливерпуля» подписал 3-летний контракт

Испанец Рафаэль Бенитес возглавил «Эвертон».
Мерсисайдский клуб заключил с 61-летним специалистом контракт на три сезона.
Последним местом работы тренера был китайский «Далянь Про», из которого он ушел в январе из-за пандемии коронавируса.
В Англии Бенитес также работал в «Ньюкасле», «Челси» и «Ливерпуле», который является принципиальным соперником «Эвертона».
С «красными» Бенитес выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, а также английский Суперкубок.
BREAKING: Everton have confirmed the appointment of Rafael Benitez as the club’s new manager on a three-year deal. pic.twitter.com/Vo30ZfuE5w— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) June 30, 2021