«Эвертон» объявил о назначении Бенитеса. Экс-тренер «Ливерпуля» подписал 3-летний контракт

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Испанец Рафаэль Бенитес возглавил «Эвертон».

Мерсисайдский клуб заключил с 61-летним специалистом контракт на три сезона.

Последним местом работы тренера был китайский «Далянь Про», из которого он ушел в январе из-за пандемии коронавируса.

В Англии Бенитес также работал в «Ньюкасле», «Челси» и «Ливерпуле», который является принципиальным соперником «Эвертона».

С «красными» Бенитес выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, а также английский Суперкубок. 

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