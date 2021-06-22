Путин о Евро в Петербурге в условиях коронавируса: «Мы должны исполнять обязательства, которое взяло на себя государство»

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему матчи чемпионата Европы проходили в Санкт-Петербурге, несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса.

«Что касается Евро-2021 (Путин имел в виду Евро-2020 – Sports.ru), прежде всего мы должны были исполнять обязательства, которое взяло на себя государство по организации крупных спортивных мероприятий», – сказал политик во время прямой линии.

В Санкт-Петербурге уже прошли шесть матчей чемпионата Европы. 2 июля состоится игра 1/4 финала турнира между сборными Испании и Швейцарии.

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