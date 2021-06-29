Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 больным и нуждающимся детям

Агент хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о планах футболиста направить бонусы за на благотворительность.

«На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы.

Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна», – сказал Шаблий.

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