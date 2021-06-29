Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 больным и нуждающимся детям

Агент хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о планах футболиста направить бонусы за Евро-2020 на благотворительность.
«На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы.
Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.
При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна», – сказал Шаблий.
Украина в 1/4 финала Евро сыграет с Англией.
Швеция была лучше, а Форсберг – неудержим. Украину вытащили лидеры и характер