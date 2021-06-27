Техком РФС выступил за ужесточение лимита на легионеров (Сергей Егоров)

Технический комитет РФС поддерживает идею ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
К такому выводу техком пришел на сегодняшнем заседании, которое было посвящено выступлению сборной России на Евро-2020.
О пожелании ужесточить лимит журналистам после заседания сказал Никита Симонян, об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.
– Никита Павлович, а что по лимиту говорилось? Черчесов говорил, члены комитета говорили?
– Ну, в принципе, говорилось, что надо больше дать нашим, отечественным игрокам.
– То есть ужесточить лимит?
– Ужесточить, да, – сказал Симонян.
Также, по словам Симоняна, все члены комитета единогласно поддержали главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
С 2019 года в РПЛ действует лимит на легионеров «8+17» – в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранных футболистов.
«Основная проблема – уровень игроков. Плюс не было самоотдачи, как на ЧМ, Черчесов это тоже отметил». Техком РФС об итогах Евро
Техком РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, но выразил ему доверие
Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете