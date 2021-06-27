Техком РФС выступил за ужесточение лимита на легионеров (Сергей Егоров)

Технический комитет РФС поддерживает идею ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.

К такому выводу техком пришел на сегодняшнем заседании, которое было посвящено выступлению сборной России на Евро-2020.

О пожелании ужесточить лимит журналистам после заседания сказал , об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.

– Никита Павлович, а что по лимиту говорилось? Черчесов говорил, члены комитета говорили?

– Ну, в принципе, говорилось, что надо больше дать нашим, отечественным игрокам.

– То есть ужесточить лимит?

– Ужесточить, да, – сказал Симонян.

Также, по словам Симоняна, все члены комитета единогласно поддержали главного тренера национальной команды .

С 2019 года в действует лимит на легионеров «8+17» – в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранных футболистов.

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