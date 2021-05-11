«Реал» подписал Алабу и может позвать Конте, Аллегри сменил Пирло в «Юве», ЦСКА без финала Евролиги, Киркоров исполнит гимн на футболе, «Ахмат» извинился и другие новости

1. «Реал» подписал первого новичка в это межсезонье – и какого! Давид Алаба заключил с «Мадридом» 5-летний контракт и с нетерпением ждет дебюта в культовой белой футболке. Его тренером может стать Антонио Конте, который активно ведет переговоры с Флорентино Пересом. Сможет ли итальянец успешно заменить Зидана, который проделал феноменальную работу в свой второй приход?

2. А «Ювентус» уже определился, кто будет тренировать команду. Продержавшегося всего год Андреа Пирло сменил Массимилиано Аллегри. Контракт на четыре года, зарплата – 9 млн евро. Похоже, Роналду действительно покидает Турин? Его в «Роме» уже ждет Жозе Моуринью.

3. Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией.

4. «Ахмат» осудил агрессию игроков своей молодежки и временно отстранил от тренировок провинившихся. Арбитру, которого толкнул игрок грозненцев, принесли извинения.

5. ЦСКА не сыграет в финале Евролиги, уступив «Анадолу Эфесу» в полуфинале. Армейцы отыгрались с «-21», но в итоге чуть-чуть не хватило. Президент ЦСКА признал, что соперник был сильнее.

6. Максим Мухин, ставший одним из главных открытий сезона, перебрался из «Локомотива» в ЦСКА, подписав с армейцами контракт на пять лет. Его зарплата составит 600 тысяч евро в год, Роман Бабаев жестко пресек разговоры о каких-то неадекватных условиях для игрока. Сам Мухин, похоже, сильно обиделся на руководство «Локо».

7. «Ливерпуль» тем временем приобрел защитника Конате из «Лейпцига», «Челси» хочет вернуть Лукаку, Сульшеру нужны в «МЮ» Санчо, Кейн, Райс и Пау Торрес, «Барса» намерена продать Коутиньо.

8. На ЧМ по хоккею Казахстан отыгрался с 0:2, но уступил Канаде, которая теперь отстает всего на 2 очка от зоны плей-офф. Беларусь пропустила 5 шайб от Дании и идет последней в группе.

Появилась информация, что несколько команд-участниц ЧМ выразили желание снять флаги в знак солидарности с Беларусью, а латвийский депутат извинился за призыв взять команду в заложники.

9. Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Миннесоту» (6:2) в 7-м матче серии и вышел во 2-й раунд, где встретится с «Колорадо». Капризов забил один из двух голов «Уайлд» в последнем матче сезона.

10. НБА. Плей-офф. «Атланта» повела 2-1 с «Нью-Йорком», 50 очков Тейтума принесли «Бостону» победу над «Бруклином».

11. Артемий Панарин открыл ледовую арену в Москве. Форвард не жалеет о переходе в «Рейнджерс» и планирует в следующем сезоне побороться за Кубок Стэнли.

12. «Барса» предложила Месси контракт на 10 лет – в роли игрока, посла и менеджера. У Лапорты есть оптимизм, но пока сдержанный.

13. Пелагея отсудила у Телегина всю недвижимость. Хоккеист во встречном иске претендует на половину ее доходов за годы брака.

14. Япония продлит режим ЧС из-за коронавируса до 20 июня. До старта Олимпиады меньше двух месяцев.

15. Дети Федуна, Тимченко, Галицкого, Алекперова и Рыболовлева попали в топ-20 богатейших наследников в России.

16. Nike расторг контракт с Неймаром в 2020-м из-за того, что игрока обвинили в сексуальных домогательствах. Бразилец в недоумении и все отрицает.

17. Все идет к тому, что УЕФА отменит правило выездного гола в своих турнирах. У этого решения уже появились противники. А вот продление правила пяти замен вряд ли встретит чье-либо недовольство.

18. Дзюба, Капризов, Медведев, Головин и Непомнящий претендуют на звание «Спортсмен года» от GQ Russia.

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