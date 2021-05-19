Дзюба, Капризов, Медведев, Головин и Непомнящий претендуют на звание «Спортсмен года» от GQ Russia

Журнал GQ Russia назвал номинантов на звание «Спортсмен года».
На приз претендуют футболисты Александр Головин и Артем Дзюба, хоккеист Кирилл Капризов, теннисист Даниил Медведев и шахматист Ян Непомнящий.
Сообщается, что Головин номинирован за лучший сезон в составе французского футбольного клуба «Монако», Дзюба – за личный рекорд в 200 забитых голов в карьере.
Причины номинации Медведева – победа в составе сборной России на турнире ATP Cup и титул второй ракетки мира.
Капризов номинирован за личные и командные рекорды в составе хоккейного клуба «Миннесота», Непомнящий – за победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам.