Андрей Канчельскис: «У нас везде жулики, проходимцы, дилетанты. Футбольный бог наказывает нашу страну за таких негодяев»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о проблемах российского футбола.

– В нашем футболе везде жулики, проходимцы, дилетанты. Как можно вот в последний момент – это что такое?

– Вы про стыковые матчи в и ФНЛ?

– Да. Это же позор. Взяли две команды убили ( и , попав в топ-4, не получили лицензий для игры в Премьер-лиге – прим. Sports.ru).

У осетинской команды, насколько я знаю, хороший стадион, идеальное поле, болельщики любят футбол. А «Оренбуг» до этого два года играл – и что, никто ничего не говорил? Для чего в регламенте запасные поля, стадионы?

– А как играть на стадионе, пока будет стройка?

– Да мы в «Манчестер Юнайтед» играли, когда была стройка. Все это нормально. Если нормальные люди, футбольные, работают в футбольной федерации, то все будет нормально. А если дилетанты, жулики и проходимцы – конечно, ничего не будет.

А еще все команды играют в 14:00, а две – в 16:00. Вы что, издеваетесь над футболом? Почему я и говорю: есть футбольный бог, который наказывает нашу страну за таких негодяев, жуликов, проходимцев, которые у нас работают в футболе. Поэтому мы и страдаем.

У нас вроде бы все есть – и хорошая инфраструктура, и поля, и футболисты. Но с этими жуликами и проходимцами... В последнее время в академии берут за деньги футболистов, которым вообще нельзя на поле выходить, но их берут. И потом рассказывают про развитие футбола. Какое развитие, вы о чем? Лапшу вешаете. Просто издеваются над футболом.

– Вы понимаете, что после этих слов вам трудно будет найти работу в российском футболе?

– Да если захотят, если будут нормальные, адекватные люди, которые любят футбол, то и будем работать. Я что, должен говорить, что у нас все хорошо, молодцы, так и продолжайте? – заявил Канчельскис.