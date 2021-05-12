«Ювентус» объявил об уходе Пирло

объявил об уходе с поста главного тренера.

«Мы благодарим Маэстро за мужество, преданность делу, страсть, проявлявшуюся каждый день.

Искренне и от всего сердца желаем Андреа удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», – говорится в сообщении клуба.

42-летний специалист возглавил «бьянконери» в начале сезона-2020/21. С ним клуб выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также занял четвертое место в Серии А.

Сообщалось, что Пирло сменит Массимилиано Аллегри, уже тренировавший «Ювентус» с 2014 по 2019 год.