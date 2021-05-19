Пелагея отсудила у Телегина всю недвижимость. Он претендует на половину ее доходов за 3 года брака («КП»)

Форвард и певица Пелагея завершили раздел имущества.

По решению суда артистка получила всю недвижимость спортсмена.

Друзья Телегина рассказали, что Пелагея получила квартиру в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и загородный дом на Новорижском шоссе, за который хоккеист выплачивает ипотеку. Певице также досталась половина стоимости автомобиля марки Bentley Continental GT.

При этом спортсмен подал встречный иск и потребовал взыскать с экс-супруги половину ее доходов за три года брака.

«Поле придется объяснить, где и на что она их тратила. Он подозревает, что Пелагея во время их брака все свои заработки перечисляла своей матери. В их с Ваней семью она свои гонорары не вкладывала, он все, включая недвижимость, покупал на свои накопления.

Хотя Поля – человек не бедный, в Forbes она указана с ежегодным доходом 1,5 миллиона долларов в год!» – сообщили друзья Телегина.

Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Пара объявила о расставании в конце 2019 года.

Недавно стало известно, что Телегин сделал предложение Марии Гончар.