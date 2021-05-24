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    НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Бостон» – «Бруклин», «Даллас» – «Клипперс»

    Теги результаты Бостон Атланта Даллас Клипперс Бруклин Нью-Йорк НБА Баскетбол

    В пятницу, 28 мая, пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА.

    «Атланта» Янга примет на своей площадке «Нью-Йорк» Рэндла (1-1).

    «Бостон» дома попытается сократить отставание в серии с «Бруклином» (0-2).

    «Клипперс» после двух домашних поражений попытаются в гостях спасти серию против «Далласа» (0-2).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи матчи

    Атланта – Нью-Йорк
    Дата проведения
    29 мая, 02.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 1-1

    Бостон – Бруклин
    Дата проведения
    29 мая, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    «Бруклин» ведет в серии – 2-0

    Даллас – Клипперс
    Дата проведения
    29 мая, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    «Даллас» ведет в серии – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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