НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Бостон» – «Бруклин», «Даллас» – «Клипперс»

В пятницу, 28 мая, пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА.
«Атланта» Янга примет на своей площадке «Нью-Йорк» Рэндла (1-1).
«Бостон» дома попытается сократить отставание в серии с «Бруклином» (0-2).
«Клипперс» после двух домашних поражений попытаются в гостях спасти серию против «Далласа» (0-2).
НБА
Первый раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 29 мая, 02.00, «State Farm Arena»
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 29 мая, 03.30, «TD Garden»
«Бруклин» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 29 мая, 04.30, «American Airlines Center»
«Даллас» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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