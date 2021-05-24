НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Бостон» – «Бруклин», «Даллас» – «Клипперс»

В пятницу, 28 мая, пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Атланта» Янга примет на своей площадке Рэндла (1-1).

дома попытается сократить отставание в серии с «Бруклином» (0-2).

после двух домашних поражений попытаются в гостях спасти серию против (0-2).

НБА

Первый раунд

Третьи матчи

В серии ничья – 1-1

ведет в серии – 2-0

«Даллас» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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