Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей матча с молодежкой «Локо». Его толкнул игрок грозненцев (Baza)

«Ахмат» принес извинения судье Максиму Чембулатову, работавшему на матче грозненцев в молодежном первенстве с «Локомотивом» (1:5).

Перед арбитром извинились старший тренер молодежки «Ахмата» и один из тренеров первой команды, сообщает Baza.

Тренеры заявили, что произошедшее «не красит никого, и они не поддерживают подобный стиль общения в команде».

Потасовка началась с того, что игрок «Ахмата» толкнул судью в концовке матча.

Молодежка «Ахмата» развязала драку в матче с «Локо». Били ногами, а началось с толчка судьи