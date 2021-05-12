Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей матча с молодежкой «Локо». Его толкнул игрок грозненцев (Baza)

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«Ахмат» принес извинения судье Максиму Чембулатову, работавшему на матче грозненцев в молодежном первенстве с «Локомотивом» (1:5).

Перед арбитром извинились старший тренер молодежки «Ахмата» и один из тренеров первой команды, сообщает Baza.

Тренеры заявили, что произошедшее «не красит никого, и они не поддерживают подобный стиль общения в команде».

Потасовка началась с того, что игрок «Ахмата» Лечи Садулаев толкнул судью в концовке матча.

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