Моуринью предложил Роналду перейти в «Рому» (La Stampa)

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью контактировал с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, утверждает SportMediaset со ссылкой на La Stampa.
Португальский специалист позвонил соотечественнику, чтобы узнать о его планах на фоне слухов об уходе нападающего из «Ювентуса», а также предложил ему рассмотреть вариант с переходом в «Рому».
Отмечается, что потенциальный переход в «Рому» позволит Роналду сохранить преимущества итальянского налогообложения, выгодного по сравнению с другими топ-лигами Европы.
36-летний игрок стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Серии А, забив 29 голов в 33 матчах. Он уже работал с Моуринью в «Реале».