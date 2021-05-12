Моуринью предложил Роналду перейти в «Рому» (La Stampa)

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью контактировал с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, утверждает SportMediaset со ссылкой на La Stampa.

Португальский специалист позвонил соотечественнику, чтобы узнать о его планах на фоне слухов об уходе нападающего из «Ювентуса», а также предложил ему рассмотреть вариант с переходом в «Рому».

Отмечается, что потенциальный переход в «Рому» позволит Роналду сохранить преимущества итальянского налогообложения, выгодного по сравнению с другими топ-лигами Европы.

36-летний игрок стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Серии А, забив 29 голов в 33 матчах. Он уже работал с Моуринью в «Реале».

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