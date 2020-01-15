Евролига. «Финал четырех». ЦСКА – «Анадолу Эфес», «Барселона» сыграет с «Миланом»

В пятницу, 28 мая, в немецком Кельне на «Ланксесс-Арена» двумя полуфинальными матчами откроется «Финал четырех» Евролиги-2020/21.

Действующий обладатель трофея московский ЦСКА сыграет с турецким Шейна Ларкина и MVP сезона Василие Мицича.

В другом матче 1/2 финала испанская встретится с итальянским .

Финал четырех

Кельн, Германия

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

Первый ЦСКА, победивший в Евролиге. Где они сейчас?

«Когда Итудис позвонил мне и предложил перейти в ЦСКА, я был на похоронах отца. Мой первый «Финал четырех» для него»