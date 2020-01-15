Евролига. «Финал четырех». ЦСКА – «Анадолу Эфес», «Барселона» сыграет с «Миланом»

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В пятницу, 28 мая, в немецком Кельне на «Ланксесс-Арена» двумя полуфинальными матчами откроется «Финал четырех» Евролиги-2020/21.

Действующий обладатель трофея московский ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом» Шейна Ларкина и MVP сезона Василие Мицича.

В другом матче 1/2 финала испанская «Барселона» встретится с итальянским «Миланом».

Евролига

Финал четырех

Кельн, Германия

1/2 финала

ЦСКА Россия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
28 мая, 19.00, «LANXESS arena»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
28 мая, 22.00
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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«Когда Итудис позвонил мне и предложил перейти в ЦСКА, я был на похоронах отца. Мой первый «Финал четырех» для него»

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