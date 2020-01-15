Евролига. «Финал четырех». ЦСКА – «Анадолу Эфес», «Барселона» сыграет с «Миланом»

В пятницу, 28 мая, в немецком Кельне на «Ланксесс-Арена» двумя полуфинальными матчами откроется «Финал четырех» Евролиги-2020/21.
Действующий обладатель трофея московский ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом» Шейна Ларкина и MVP сезона Василие Мицича.
В другом матче 1/2 финала испанская «Барселона» встретится с итальянским «Миланом».
Финал четырех
Кельн, Германия
1/2 финала
- Дата проведения
- 28 мая, 19.00, «LANXESS arena»
- Дата проведения
- 28 мая, 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
Первый ЦСКА, победивший в Евролиге. Где они сейчас?
«Когда Итудис позвонил мне и предложил перейти в ЦСКА, я был на похоронах отца. Мой первый «Финал четырех» для него»