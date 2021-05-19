Беларусь проиграла Дании (2:5), ведя 2:1 после 2-го периода. У команды 1 победа в 5 матчах на ЧМ-2021

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Сборная Беларуси уступила сборной Дании (2:5) в матче ЧМ-2021.

Белорусы вели в счете 2:1 после второго периода, но в третьем отрезке пропустили четыре шайбы подряд.

Помимо этого, команда тренера Михаила Захарова проиграла датчанам по броскам – 18:37.

Напомним, что в прошлом матче Беларусь потерпела поражение от Великобритании (3:4).

Всего в пяти играх на турнире белорусская команда одержала одну победу – над сборной Швеции (1:0).

На групповом этапе Беларуси предстоит провести еще две игры – против Швейцарии и России.

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