Беларусь проиграла Дании (2:5), ведя 2:1 после 2-го периода. У команды 1 победа в 5 матчах на ЧМ-2021

уступила сборной Дании (2:5) в матче .

Белорусы вели в счете 2:1 после второго периода, но в третьем отрезке пропустили четыре шайбы подряд.

Помимо этого, команда тренера проиграла датчанам по броскам – 18:37.

Напомним, что в прошлом матче Беларусь потерпела поражение от Великобритании (3:4).

Всего в пяти играх на турнире белорусская команда одержала одну победу – над сборной Швеции (1:0).

На групповом этапе Беларуси предстоит провести еще две игры – против Швейцарии и России.