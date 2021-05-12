«Ювентус» объявил о назначении Аллегри

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Массимилиано Аллегри вновь возглавил «Ювентус».

Клуб не сообщил подробностей о контракте 53-летнего специалиста. Ранее стало известно, что он подписал контракт до 2025 года с зарплатой около 9 млн евро в год.

Массимилиано уже тренировал «Ювентус» (2014-2019), выиграв с командой 11 трофеев, включая 5 чемпионских титулов. Он дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал «Барселоне» и «Реалу».

Ранее «Ювентус» объявил об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера.

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