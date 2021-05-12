Форвард «Монпелье» Лаборд: «Зенит» – чемпион России, регулярно выступает в ЛЧ. У них прекрасные аргументы»

Нападающий выразил заинтересованность в возможном переходе в .

«Настало время уходить. «Зенит» – чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это отличный клуб со стабильными результатами.

Лига чемпионов, возможность завоевывать титулы в каждом сезоне, – у «Зенита» есть прекрасные аргументы», – сказал француз в интервью L’Equipe.

Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы отдать 20 млн евро за 27-летнего игрока, а самому Лаборду платить 2,5 млн евро в год.

В 38 матчах Лиги 1 Лаборд набрал 24 (16+8) очка по системе «гол+пас». Его статистика – здесь.