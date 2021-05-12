Nike расторг контракт с Неймаром в 2020-м из-за того, что игрока обвинили в сексуальных домогательствах

Стала известна причина, по которой Nike в 2020 году расторг контракт с нападающим .

Соглашение было разорвано после того, как одна из сотрудниц Nike обвинила футболиста в домогательствах, утверждает The Wall Street Journal.

Девушка рассказала друзьям и коллегам, что бразилец в 2016 году пытался заставить ее заняться с ним оральным сексом в его гостиничном номере в Нью-Йорке. Сотрудница Nike в тот период помогала Неймару в организации одного из мероприятий.

В 2018 году девушка подала официальную жалобу в Nike, в 2019 году компания начала расследование. В Nike отметили, что изначально хотели избежать расследования, чтобы сохранить конфиденциальность участников.

Также в компании заявили, что причиной разрыва стало нежелание Неймара сотрудничать в рамках расследования. Имя девушки не сообщается.

В августе 2020-го стало известно, что Неймар начал сотрудничество с Puma. Nike спонсировал футболиста с 13 лет.