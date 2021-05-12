Конте может возглавить «Реал». Он ведет переговоры с Пересом о 2-летнем контракте

Итальянский тренер может возглавить .

Переговоры между сторонами продолжаются, сообщает инсайдер Никола Скира.

Конте и президент «Реала» начали переговоры о двухлетнем контракте примерно 36 часов назад. «Реал» – приоритетный вариант для Конте. Отмечается, что вчера с ним связывались два других клуба.

Конте ранее покинул «Интер», который в минувшем сезоне привел к победе в Серии А. Специалист также работал в «Ювентусе», «Челси» и сборной Италии.

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