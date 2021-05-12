Конте может возглавить «Реал». Он ведет переговоры с Пересом о 2-летнем контракте

Итальянский тренер Антонио Конте может возглавить «Реал».
Переговоры между сторонами продолжаются, сообщает инсайдер Никола Скира.
Конте и президент «Реала» Флорентино Перес начали переговоры о двухлетнем контракте примерно 36 часов назад. «Реал» – приоритетный вариант для Конте. Отмечается, что вчера с ним связывались два других клуба.
Конте ранее покинул «Интер», который в минувшем сезоне привел к победе в Серии А. Специалист также работал в «Ювентусе», «Челси» и сборной Италии.
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