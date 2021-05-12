Сульшер хотел бы подписать в «МЮ» Санчо, Кейна, Райса и Пау Торреса

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Рафаэль Варан Харри Кейн Пау Торрес Джейдон Санчо Деклан Райс Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет усилить команду.

48-летний специалист хотел бы укрепить позиции центрального защитника, полузащитника, атакующего полузащитника, а также позицию девятки.  

В список его приоритетных целей входят Пау Торрес («Вильярреал»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) и Харри Кейн («Тотенхэм»).  

Сульшер осознает, что подписать четверых топовых футболистов почти нереально, учитывая, в частности, их предполагаемую общую стоимость в 300 млн фунтов. Из перечисленных футболистов покупка Санчо наиболее вероятна, а трансфер Кейна самый маловероятный.

Прошлым летом «МЮ» оценил общую сумму сделки по Санчо примерно в 250 млн евро, включая зарплату и агентские выплаты. «Вест Хэм» потребует до 100 млн фунтов за Райса, а Торреса оценивают примерно в 30 млн евро.  

У «Манчестер Юнайтед» также есть интерес к центральному защитнику «Реала» Рафаэлю Варану, стоимость француза составляет около 60 млн фунтов.

От «Ман Юнайтед», выигравшего Лигу Европы-2016/17, в клубе осталась треть. Где они сейчас?

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов?
6799 голосов
«Манчестер Сити»
1.45 Манчестер Сити
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
«Челси»
2.75 Челси
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья