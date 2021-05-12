Сульшер хотел бы подписать в «МЮ» Санчо, Кейна, Райса и Пау Торреса

Главный тренер хочет усилить команду.

48-летний специалист хотел бы укрепить позиции центрального защитника, полузащитника, атакующего полузащитника, а также позицию девятки.

В список его приоритетных целей входят ( ), («Вест Хэм»), ( Дортмунд) и («Тотенхэм»).

Сульшер осознает, что подписать четверых топовых футболистов почти нереально, учитывая, в частности, их предполагаемую общую стоимость в 300 млн фунтов. Из перечисленных футболистов покупка Санчо наиболее вероятна, а трансфер Кейна самый маловероятный.

Прошлым летом «МЮ» оценил общую сумму сделки по Санчо примерно в 250 млн евро, включая зарплату и агентские выплаты. потребует до 100 млн фунтов за Райса, а Торреса оценивают примерно в 30 млн евро.

У «Манчестер Юнайтед» также есть интерес к центральному защитнику «Реала» Рафаэлю Варану, стоимость француза составляет около 60 млн фунтов.

От «Ман Юнайтед», выигравшего Лигу Европы-2016/17, в клубе осталась треть. Где они сейчас?