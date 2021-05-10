Панарин открыл ледовую арену в Москве: «Будем стараться прививать детям мой взгляд на хоккей»

Форвард открыл ледовую арену в Москве.

Нападающий принял участие в открытии обновленного ледового дворца Arena Play, расположенного в Коммунарке.

В спортивном комплексе располагаются два катка, компьютерный клуб и спортзал.

На арене также будет находиться центр индивидуального развития Артемия Панарина, который поможет хоккеистам развивать свои навыки и игровое мышление.

После открытия Панарин провел мастер-класс для детей и подарил им подарки.



«Пока сложно сказать, какой у ребят потенциал, они еще маленькие. Характер тоже влияет, и сегодня они его показали.

На этой арене будем стараться прививать детям мой взгляд на хоккей», – сказал Панарин.