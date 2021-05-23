Япония продлит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до 20 июня. Старт Олимпиады в Токио запланирован на 23 июля

Правительство Японии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации в девяти префектурах до 20 июня.

Ранее власти страны ввели режим ЧС в Токио, Осаке, Киото, Хего, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо, он должен был продлиться до 31 мая. В Окинаве ограничительные меры изначально вводили до 20 июня.

В стране закрыты рестораны, подающие алкоголь, остальные заведения закрываются до 20.00. Введены также ограничения на посещение спортивных турниров и концертов.

Ожидается, что сегодня вечером премьер-министр Есихидэ Суга объявит о продлении ЧС на заседании экспертной комиссии штаба по борьбе с коронавирусом.

В некоторых регионах количество заболевших сокращается. Но, по словам Суга, «в целом ситуация крайне непредсказуема».

«Уровень инфекции необходимо снизить до управляемого, чтобы мы не видели большого всплеска в будущем», – отметил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) заявил, что Игры в Токио состоятся, даже если в Японии будет действовать режим ЧС. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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