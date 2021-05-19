Наследники Федуна, Тимченко, Галицкого, Алекперова и Рыболовлева – в топ-20 богатейших в России (Forbes)

Forbes составил очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.

В нем 50 представителей второго поколения, вместе они унаследуют почти 300 миллиардов долларов.

По оценкам Forbes, на 15 апреля 2021 года в России насчитывалось 123 миллиардера с совокупным состоянием 610 млрд долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их признанных детей (357), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,7 млрд долларов. Рейтинг был составлен на основе аналогичного подсчета.

Самым богатым наследником (24 млрд долларов) снова стал член совета директоров Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

На 7-м месте в списке – дети председателя совета директоров и президента СКА Геннадия Тимченко. На них приходится по 7,35 млрд долларов.

На 9-м месте – дети владельца «Магнитки» Виктора Рашникова с 6,25 млрд.

На 10-м – дети владельца «Спартака» Леонида Федуна (по 5,4 млрд).

На 13-м – дети владельца Алексея Мордашова (по 4,5 млрд).

На 15-м – дочь владельца Сергея Галицкого Полина с 3,5 млрд.

На 17-м дети владельца Дмитрия Рыболовлева с 3,35 млрд.