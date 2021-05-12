«Локомотив» сообщил о переходе Мухина в ЦСКА

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Полузащитник Максим Мухин продолжит карьеру в ЦСКА.

«Локомотив» официально сообщил о договоренности по переходу 19-летнего футболиста в армейский клуб.

«Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации.

По договоренности между клубами детали контракта являются конфиденциальными», – говорится на сайте железнодорожников.

Мухин начал выступать за основную команду «Локомотива» в этом сезоне, проведя 10 матчей в РПЛ. Его статистику можно посмотреть здесь.

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