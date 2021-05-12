«Локомотив» сообщил о переходе Мухина в ЦСКА

Полузащитник продолжит карьеру в .

официально сообщил о договоренности по переходу 19-летнего футболиста в армейский клуб.

«Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации.

По договоренности между клубами детали контракта являются конфиденциальными», – говорится на сайте железнодорожников.

Мухин начал выступать за основную команду «Локомотива» в этом сезоне, проведя 10 матчей в . Его статистику можно посмотреть здесь.