«Ахмат» отстранил трех игроков молодежки за потасовку в матче с «Локо»

«Ахмат» наказал участников потасовки между игроками в матче молодежного первенства с «Локомотивом» (1:5).

«Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов , Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента. Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды.

Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты.

Задача профессионалов – доказывать свою состоятельность, проявляя спортивный принцип. Решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно», – говорится в заявлении «Ахмата».

Молодежка «Ахмата» развязала драку в матче с «Локо». Били ногами, а началось с толчка судьи