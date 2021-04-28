«Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет – в роли игрока, посла клуба в США и менеджера (As)

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Новый контракт форварда Лионеля Месси с «Барселоной» может быть рассчитан на 10 лет и разделен на 3 этапа. 

Как сообщает As, первый этап – 2 года в клубе в качестве игрока. Второй – роль посла «Барселоны» в Америке при возможном продолжении карьеры в МЛС. Третий – работа в спортивном менеджменте клуба после возвращения из США. 

По данным издания, Месси пока не согласовал предложенные клубом условия, поскольку ждет более полной информации о следующем сезоне от президента клуба Жоана Лапорты. Тем не менее контакты Хорхе Месси – отца и агента игрока – с руководством «Барсы» в последние дни активизировались. 

Указывается, что возможный приход в «Барселону» Серхио Агуэро может склонить Месси к решению остаться в команде, хотя он в любом случае хотел бы дождаться определенности в ситуации с главным тренером на следующий сезон. 

Лапорта и партнеры аргентинца уверены в том, что он продолжит выступать за «Барселону». Пока неизвестно, сколько Месси будет зарабатывать в «Барсе» по новому договору.

Размер его зарплаты будет зависеть от результатов аудита. Однако уже сейчас очевидно, что аргентинец пойдет на заметное ее понижение.

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