Руй Витория о «Спартаке»: «Есть перспектива выигрывать трофеи. В клубе с такими амбициями и философией мы ближе к ним»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему выбрал московский клуб.

– Почему «Спартак»?

– Выбрал «Спартак», потому что есть возможность, перспектива завоевания трофеев. Это не значит, что мы выиграем, но, играя в клубах с такими амбициями и философией, мы ближе к этому. А работа тренеров может помочь в этом.

– У вас были другие предложения?

– Были, но после разговора [с руководством «Спартака»] меня впечатлила исходящая от них уверенность. Они убедили, что хотят меня. И я понял, что это лучшее решение.

Сложно, конечно. Новая реальность, новая культура. Я переезжаю с почти противоположного полюса – от +50 градусов до минус 20. Но такова жизнь футбольного тренера. Это мое видение, убеждение и возможность выигрывать трофеи, которые меня соблазнили, – сказал Витория.

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