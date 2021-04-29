Михаил Вилков: «Судьи получают несопоставимо малую зарплату, если сравнивать с футболистами и тренерами РПЛ» 

Экс-арбитр РПЛ Михаил Вилков высказался о зарплатах судей.

– Вопрос оплаты труда судей всегда горячо обсуждался. Вы сторонник увеличения зарплат для рефери?



– Конечно, зарплаты надо увеличивать. Они не поднимались долгое время, с Александра Егорова суммы не менялись, тогда зарплаты были немного увеличены. Я сторонник того, что оплату труда нужно поднять, прежде всего, в низших лигах – ФНЛ, ПФЛ, женские турниры, и, соответственно, поднять по возможности в РПЛ, сделать достойную ежемесячную зарплату.

Если сравнивать с футболистами, тренерами РПЛ, то судьи получают несопоставимо малую зарплату, хотя работу на поле выполняют не меньшую. Арбитр готовится к матчам, так же тренируется, по нынешним требованиям он должен провести не менее 25 тренировок в месяц. Думаю, что игроки не больше тренируются.

– Вас не удивил интерес к вашему благосостоянию у публики?

– Кто на что работал, тот на то и заработал. Если выйти с какой-нибудь детской тренировки на парковку, где оставили свои машины родители, то мы увидим большое количество дорогих автомобилей, такой нормальный автопарк. Что в этом такого? Что, арбитр должен жить в коммунальной квартире и ездить на «Запорожце»?

У каждого арбитра, помимо судейства, есть дополнительный заработок, все ребята понимают то, что рано или поздно судейство закончится. После школы, института они получают профессию, судят на низших уровнях, зарабатывают себе имя в своих регионах. У нас много руководителей в федерациях, кто-то на крупных предприятиях занимает хорошие должности. У нас есть ребята, кто занимается своим бизнесом. Если одно другому не мешает, почему нет? Что, сидеть дома сложа руки и ждать, когда ты заработаешь на судействе? Не вижу тут ничего такого.

Понятно, что кто-то ищет какой-то подвох. Почему арбитр хуже, чем другие люди? Почему он не может ездить на хорошей машине и жить в нормальной квартире? Я не вижу в этом ничего сверхъестественного, – сказал Вилков.

Все о финише карьеры Вилкова. Почему ругали, но не выгоняли? Почему называли прозенитовским? Что у него за бизнес?

