Капризов забросил шайбу в 7-м матче с «Вегасом». У него 2+1 по итогам серии

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (2:6, 3-4). 

Она стала для россиянина 2-й в текущем плей-офф. Он завершил дебютную серию с 3 (2+1) очками в 7 играх при общей полезности «-3». 

Кроме того, нападающий стал первым новичком в истории клуба, набравшим очко в 7-х матчах серий плей-офф. 

В этом матче Капризов (21:10 – максимальное игровое время среди форвардов «Уайлд», 0:59 – в большинстве, полезность «0») нанес 1 бросок в створ, 1 раз попал в перекладину, применил 3 силовых приема и допустил 3 потери шайбы. 

 
 

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