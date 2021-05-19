Капризов забросил шайбу в 7-м матче с «Вегасом». У него 2+1 по итогам серии

Форвард «Миннесоты» забросил шайбу в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против (2:6, 3-4).

Она стала для россиянина 2-й в текущем плей-офф. Он завершил дебютную серию с 3 (2+1) очками в 7 играх при общей полезности «-3».

Кроме того, нападающий стал первым новичком в истории клуба, набравшим очко в 7-х матчах серий плей-офф.

В этом матче Капризов (21:10 – максимальное игровое время среди форвардов «Уайлд», 0:59 – в большинстве, полезность «0») нанес 1 бросок в створ, 1 раз попал в перекладину, применил 3 силовых приема и допустил 3 потери шайбы.