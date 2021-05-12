«Ахмат» о драке в Грозном: «Осуждаем любые проявления неуважения на футбольном поле. Садулаев не совладал с нервами»

Пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев уточнил позицию клуба по поводу потасовки между игроками в матче молодежного первенства против (1:5).

«Наш футболист не совладал с нервами после того, как получил вторую желтую карточку, толкнул судью, соответственно будет решение КДК, посмотрим, каким будет наказание.

Генеральный директор клуба тоже сказал, что мы осуждаем любые проявления неуважения на футбольном поле.



Молодым игрокам надо свой талант и энергию направлять на футбол и зрелищность для болельщиков, а не на действия, которые не красят футбол», – отметил Хаджиев.

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