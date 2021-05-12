Игнашевич о Дзюбе: «Лидер, главный в сборной. Не каждый год появляются игроки, оказывающие влияние на уровне ЧМ»

Бывший защитник сборной России и экс-тренер «Торпедо» поделился мнением о важности форварда для национальной команды.

– Я думаю, что у сборной все будет хорошо.

– Тебе не кажется, что с 2018 года уровень сборной упал?

– Нет, я считаю, что он поднялся и на одном, выше среднего, уровне находится.

– Три года назад на чемпионате мира у нас лучшим игроком и лидером команды стал Дзюба. Он по-прежнему главный человек этой команды?

– Дзюба – лидер, безусловно, капитан. Наверное, главный, да, главный. И позиция очень важная.

Плюс он такой футболист, когда сложно, ты всегда можешь выбить на Дзюбу, на высокого нападающего, у тебя есть возможность зацепиться – такой транзитный пункт, таможня (смеется). Если Дзюба сохраняет мяч, мы можем выйти в атаку, если нет – к сожалению, нет.

Он лидер за пределами поля, в раздевалке, на футбольном поле. Человек, который в сложную минуту и пенальти всегда может пробить.

– А то, что в сборной за три года не появилось другого лидера, это плохо говорит о сборной?

– Да почему лидеры должны меняться часто? Лидеры – такие футболисты, как Дзюба – не каждый год появляются. Такие футболисты, которые могут оказывать влияние на уровне чемпионата мира.

Хорошо, что он такой есть. Есть молодые футболисты, которые могут стать. Находясь с Дзюбой на футбольном поле, они обязаны брать у него все хорошее.

– А за эти три года Дзюба не стал слабее?

– Ну нет, он же опять лучший бомбардир чемпионата и один из лучших ассистентов. Как он стал слабее? Нет, – сказал Игнашевич в беседе с Тимуром Журавелем.