Дом Шумахера выставили на продажу за €59 млн. Деньги могут пойти на лечение (The Mirror)

Жена Михаэля Шумахера Коринна выставила на продажу семейный дом, расположенный в швейцарском Глане, пишет французский портал F1i со ссылкой на Bunde.

Особняк площадью более 20000 квадратных метров оценивают в 58,7 миллионов евро. По версии британского таблоида The Mirror, средства от продажи могут пойти на уход за семикратным чемпионом «Формулы-1». Предполагается, что на медицинские услуги, в которых нуждается Михаэль, уходит 56000 евро в неделю или 3 миллиона евро в год.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы на горнолыжном курорте в Альпах, и с тех пор достоверной информации о его здоровье крайне мало. В 2018 году Daily Mail сообщала, что экс-гонщик не прикован к постели. Также появлялись сведения о том, что Михаэль несколько раз посещал парижскую клинику имени Жоржа Помпиду, где, вероятно, проходил лечение с использованием стволовых клеток.

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